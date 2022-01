Dakar, Etapa 11, Miguel Barbosa: “foi a etapa mais difícil…” | AutoSport

A dupla do BP Ultimate Vodafone Team, Miguel Barbosa/Pedro Velosa aos comandos da Toyota Hilux T1 Overdrive completou hoje a 11ª e penúltima etapa disputada em torno de Bisha, considerada a mais difícil desta edição de 2022 do Rally Dakar. Mais um passo dado para cumprir o principal objetivo traçado pelo piloto de terminar esta sua primeira participação no Dakar agora disputado na Arábia Saudita.

“A etapa de hoje foi longa e difícil com dunas de nível 2 e 3, com muitos ‘fora de pista’. Esta foi a etapa mais difícil do Dakar, tal como David Castera tinha prometido. Estamos satisfeitos de aqui estar. Amanhã disputa-se a última etapa desta edição que está prestes a acabar.”

A derradeira etapa do Rally Dakar 2022 terá 164 km cronometrados e 516 de ligação. As dunas ficaram para trás, mas nesta especial a maioria das pistas ainda será arenosa. A experiência adquirida desde o início do rally permitirá que todos estejam preparados para desfrutar desta jornada ao máximo. No entanto, ainda faltam as longas ligações no caminho para a costa do Mar Vermelho e até ao pódio final em Jeddah