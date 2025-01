Dakar, Etapa 11: Mattias Ekström vence, Yazeed Al-Rajhi é novamente líder da geral

Mais uma etapa, mas uma mudança na liderança da classificação geral para os Ultimate. Mattias Ekström deu a segunda vitória para a Ford em etapas, mas na liderança do Dakar, Yazeed Al-Rajhi ultrapassou Henk Lategan pela liderança da prova e encara o último dia com mais de seis minutos de vantagem. João Ferreira terminou na oitava posição.

O início da especial foi atrasado devido ao nevoeiro que impediu a descolagem do helicóptero por razões de segurança. O início da especial ficou marcado por jogadas estratégicas. Nani Roma parou ao fim de 10 km, para ajudar os seus companheiros de equipa da M-Sport, enquanto Cristina Gutierrez também parou cedo, para apoiar Nasser Al Attiyah pela Dacia. Quando Ekström e Al Attiyah passaram pelos respetivos colegas, estes recomeçaram a marcha, um sinal claro que seriam apoios para o que viria nesta etapa.

O percurso de 276 km manteve-se inalterado, mas a paragem às 15h00 no ponto de reabastecimento do quilómetro 138 teria uma ligeira diferença, com os retardatários a dirigir-se diretamente para Shubaytah.

Nasser Saleh Al-Attiyah /Edouard Boulanger (Dacia Sandrider) começaram bem e etapa e estabeleceram o melhor tempo provisório aos 45 km, à frente de Mattias Ekström /Emil Bergkvist (Ford Raptor) e Yazeed Al-Rajhi /Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive). Aos 94 km, Ekström era já o líder, com Al-Rajhi em segundo, seguidos de dois carros dos Challenger e um dos SSV. Henk Lategan (ZAF)/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux) estava em sexto da etapa, terceiro nos Ultimate, à frente de Mitch Guthrie (USA)/Kellon Walch (Ford Raptor) e Nasser Saleh Al-Attiyah /Edouard Boulanger (Dacia Sandrider).

O trio Ekström, Al-Rajhi e Al-Attiyah manteve-se na frente até ao kn 209. No último controlo antes da chegada à assistência. Ekström tinha 1min25seg de vantagem sobre Al-Attiyah, com Al-Rajhi cair para terceiro, seguido de Guthrie e de Lategan que continuava a perder tempo.

No final da etapa, Ekström foi o vencedor, seguido de Al-Attiyah, com Al-Rajhi a fechar o pódio, mas a subir ao primeiro lugar da geral. Guthrie foi quarto e Lategan quinto, a pouco mais de nove minutos da referência. A dupla lusa João Ferreira-Filipe Palmeiro (Mini Jcw Rally 3.0d/X-Raid Mini JCW Team) fez uma excelente etapa e terminou na sexta posição.

As contas da geral

Lategan iniciou a etapa com 2min27seg de Al-Rajhi, com Ekström em terceiro a 26 min e Al-Attiyah em quarto a 30 minutos do líder. Depois de etapa de hoje, Al-Rajhi lidera com 6min11seg de vantagem para Lategan. Ekström está a 22 minutos da liderança e Al-Attiyah a quase 27 minutos. A luta pela vitória no Dakar 2025 está em aberto, mas Al-Rajhi deu hoje um passo importante. João Ferreira conseguiu subir um lugar e é agora oitavo na geral.

Resultados AQUI