Dakar, Etapa 11: Luís Portela Morais em 5º na etapa mais difícil | AutoSport

Luís Portela Morais alcançou o quinto lugar naquela que está a ser considerada a mais dura etapa do Dakar 2022. A 11ª jornada, que contou com um setor seletivo de 345km disputado em torno de Bisha, apresentou aos pilotos um percurso feito ao longo de inúmeros quilómetros percorridos em dunas de areia mole que foram demolidoras para muitos dos concorrentes.

O BP Ultimate SSV Team conseguiu ultrapassar todas as dificuldades e contrariedades deste dia e fizeram a sua melhor prestação em etapas nesta edição do Dakar. Este resultado permite-lhes manter o sétimo da classificação geral: “Conseguimos terminar mais uma etapa. Foi um dia muito duro penso até que esta especial foi a mais difícil do Dakar 2022, mas correu tudo bem e fizemos um bom lugar na classificação.

Estamos verdadeiramente contentes com a nossa prestação de hoje. Tivemos apenas um contratempo porque a determinada altura pensámos que tínhamos falhado um waypoint e decidimos voltar para trás. Fizemos quase mais 5 km nas dunas que demora imenso tempo. Falta um dia espero que amanhã seja mais fácil que hoje. Agora é só levar o carro até ao fim”, explica Luís Portela Morais.

Chega amanhã ao fim a 44ª edição do Rali Dakar. A última especial que se disputa entre Bisha e Jeddah, composta por 163 km cronometrados, ainda será arenosa. A prática leva à perfeição e, com toda a experiência adquirida desde o início do rali, todos estão preparados para desfrutar desta jornada ao máximo. No entanto, ainda faltam as longas ligações até à costa do Mar Vermelho e até ao pódio final em Jeddah.