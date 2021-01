Dakar, Etapa 11, Lourenço Rosa: o azar chegou já perto do fim

Até aqui as coisas estavam a correr moderadamente bem a Lourenço Rosa e Joaquim Dias (Can Am) mesmo com um dia ou outro mais complicado como foi o caso da quarta etapa em que foram 41º e 9ª (30º). MAs o pior estava mesmo para vir, e a um dia do fim do Dakar, na 11ª etapa, perderam mais de duas goras com a reparação do Can Am, depois de terem sido surpreendidos por uma duna ‘virgem’, ou ‘cortada’, que redundou num grande salto, que infelizmente danificou a suspensão do SSV. tiveram que esperar pelo camião de assistência e o carro foi reparado mesmo ali, com o resto da etapa a ser c umprido já de noite. Com tudo isto, terminaram o dia na 43ª posição, caindo de 11º para 15º na geral do SSV. Um azar que não apaga o que fizeram nos restantes 11 dias.