Dakar, Etapa 11, Km 93: Carlos Sainz começa melhor a etapa decisiva… | AutoSport

Realizados que estão os primeiros 93 quilómetros da etapa de hoje, quase de certeza a decisiva deste Dakar, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) lideram a tabela, 21 segundos na frente de Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) o que significa que na geral virtual o espanhol passa a dispor de 13m43s de avanço para o francês.

O percurso do dia é o desafio desportivo mais longo da segunda semana, capaz de agitar o pódio em todas as categorias. Com mais de 400 quilómetros de extensão, a etapa desenrola-se principalmente num terreno inóspito e quebradiço. Para os automobilistas que sofreram na segunda etapa, tudo passa por evitar furos e mesmo devagar não é fácil. Em teoria será a etapa com mais furos, e se não for é porque a grande maioria andou a evitá-los ao máximo, pois tão perto do fim quase todas as posições estão definidas.

Na etapa especial de ontem viu-se uma batalha feroz entre Carlos Sainz e Sébastien Loeb. Sainz sofreu furos em duas ocasiões, deixando-o sem uma roda sobresselente. Felizmente, Mattias Ekström ajudou-o, mas mesmo assim Sainz perdeu pouco menos de 10 minutos. Loeb, por seu lado, perdeu 15 minutos ao trocar as suas duas rodas devido a uma falha do seu macaco hidráulico. A dois dias do final, 13m22s, mais 21 segundos acrescentou Sainz até aqui, mas falta 75% da quilometragem de hoje.

Guerlain Chicherit fez o tempo mais rápido da especial de ontem. O homem da Saboia é agora o quinto na classificação geral e está a abrir o caminho esta manhã.

Amigos de infância, Gareth Woolridge e Boyd Dreyer, registaram ontem o seu melhor resultado com o 18º tempo a bordo do seu Ford Ranger, desenvolvido em colaboração com a M-Sport. Woolridge, que descobriu o Dakar em 2012 e depois como mecânico em 2014, está a dar bom uso a esta experiência e ao seu conhecimento do seu Ford, construído na oficina da família. Nesta nova aventura, tem recebido conselhos do seu companheiro de equipa Nani Roma sobre a forma de abordar o rali. O espanhol também lhe deu algumas dicas sobre a condução nas dunas.

Após 43 km, Guillaume de Mevius fez o melhor tempo provisório. Stéphane Peterhansel seguia-o por 21 segundos’ e Mathieu Serradori estava a 24 segundos’. Sébastien Loeb estava a 29 segundos do líder, Carlos Sainz, que partiu ainda mais atrás. Nesta altura, ao Km 93 o espanhol já passou para a frente da tirada…

