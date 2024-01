Dakar, Etapa 11, João Ferreira: “merecíamos mais, muito mais…” | AutoSport

A última etapa do Dakar é um loop que se inicia e termina em Yanbu, com um total de 328km, 175km dos quais cronometrados. Esta vai ser uma última viagem pelo deserto rochoso ao redor da cidade, um verdadeiro sprint até à meta que já viveu muitas surpresas em anos anteriores.

Infelizmente, e quando falta ainda cumprir uma etapa para a conclusão deste Dakar, está praticamente afastada a hipótese de termos um português a triunfar na edição deste ano da maior maratona todo-o-terreno do mundo. Fruto da enorme competitividade existente na categoria SSV, esta penúltima etapa da prova organizada pela ASO acabou por ser relativamente equilibrada, e Ferreira assume que os objetivos agora são outros: “Penso que se fizermos uma análise mais elaborada à nossa prestação neste Dakar, chegaremos todos à conclusão que merecíamos mais, muito mais. Naturalmente que temos de valorizar o desempenho dos nossos adversários que foram extremamente regulares e vão amanhã batalhar pela vitória, mas este não foi de todo o nosso Dakar. Felizmente, fui educado a tirar aprendizagens das vitórias e das derrotas e aqui, a aprendizagem é o maior triunfo que levo para casa”, afirmou o piloto, antes de garantir que: “apesar de não termos conseguido vencer o Dakar, queremos muito tentar ser Campeões do Mundo, e podem contar comigo para essa luta.”

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI