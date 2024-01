Dakar, Etapa 11: Game Over para Sébastien Loeb! | AutoSport

Sébastien Loeb e o seu copiloto Fabian Lurquin estão parados há cerca de vinte minutos após 132 km de prova. A equipa do BRX Hunter da Prodrive está com problemas mecânicos e parece ter pedido à sua equipa de assistência rápida para vir ajudá-los. No entanto, o camião de assistência ainda não chegou ao início da especial, pelo que poderão ter uma longa espera pela frente. Certamente bem mais de uma hora, o que significa que Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing) e Guillaume de Mevius (Toyota Overdrive Racing) se preparam para subir na classificação, o brasileiro para o pódio e o filho de Gregoire de Mevius, para o derradeiro lugar do pódio. E convém esperar até ao final da prova, porque até ao lavar dos cestos é vindima. Este é a primeira ‘bomba’ do dia, o atraso de Loeb, vamos ver se fica por aqui. Provavelmente, Sainz vai reduzir imenso o ritmo e os seus colegas vão fazer nova guarda de honra.

