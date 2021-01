Dakar, Etapa 11: Dia de assistências do tipo do antigo Rali de Portugal

Gintas Petrus/José Marques (Optimus Chevrolet) foram hoje 32º, e mantiveram o 31º lugar da classificação geral: “A organização prometeu que a etapa de hoje seria a mais difícil deste Dakar, e de facto teria sido se não a tivessem encurtado 62 km e tivessem colocado dois transfers pelo meio. Mais uma vez num deles tivemos direito a assistência, do tipo do antigo Rali de Portugal. Camiões e veículos de assistência parados na berma da estrada, e os mecânicos a fazerem uma assistência rápida. Se isso quebrou a dureza da etapa, não lhe retirou a beleza, e o gozo de voltar a fazer dunas. Mais uma vez o Optimus MD esteve ao mais alto nível, e as escolhas de trajectória do Gintas foram as mais correctas, fazendo com que o que diziam ser as dunas mais difíceis do rali, fossem feitas sempre sem parar e sem o mais pequeno ameaço de atascanço. Só ao chegar ao final, o sistema de enchimento dos pneus, pregou-nos um pequeno susto, com o pneu traseiro a esvaziar muito rapidamente, e a não querer voltar a encher. Finalmente acabou por correr bem, e conseguimos fazer a parte final com a pressão correta, sempre em cima de pedras. Como disse o Castera no briefing, a corrida só acaba no parque fechado, e amanhã ainda vamos apanhar dunas nível 3…”