Dakar, Etapa 11 – Challenger: Nicolás Cavigliasso vence duelo intenso, Navarro segue líder

Na categoria Challenger, a 11.ª etapa entre Bisha e Al Henakiyah ofereceu uma das lutas mais renhidas do Dakar 2026. Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (Taurus Evo Max) acabou por levar a melhor, conquistando a sua segunda vitória da edição — depois do triunfo na etapa 4 — e privando Paul Spierings / Jan Pieter Van Der Stelt (Taurus Evo Max) de um hat-trick que parecia ao alcance do neerlandês após duas vitórias consecutivas.

Logo aos 43 km, ficou claro que a etapa seria decidida ao pormenor. Kevin Benavides / Lisandro Sisterna (Taurus T3 Max) assinou o melhor tempo provisório, mas com margens ridículas: Spierings estava a apenas dez segundos, Yasir Seaidan / Xavier Flick (Mmp Can Ama )14, Cavigliasso a 21 e Dania Akeel / Sébastien Delaunay (Taurus T3 Maxa) 27, configurando um quinteto compacto que prometia batalha até à meta. A situação manteve-se praticamente inalterada aos 84 e 120 km, com Benavides ainda na frente por escassos dois segundos sobre Spierings, 14 sobre Cavigliasso e 24 sobre Akeel, num equilíbrio tão frágil que qualquer pequeno erro ou hesitação poderia alterar completamente a hierarquia.

Aos 190 km, porém, deu-se a primeira alteração significativa: Cavigliasso assumiu o comando, destronando o compatriota Benavides e abrindo a maior vantagem do dia até esse momento — ainda assim modesta, com Spierings a 27 segundos, Akeel a 30 e Benavides a 55. Era uma margem que, noutras circunstâncias, seria considerada mínima, mas que nesta etapa representava quase uma fuga em relação ao padrão de segundos que vinha dominando a especial.

A surpresa, contudo, veio de Dania Akeel. A piloto saudita, que acumulava já quatro pódios de etapa na Challenger em 2026 mas ainda procurava a sua primeira vitória, começou a ganhar terreno de forma consistente. Depois de partir do quinto lugar aos 43 km, foi escalando posições e, aos 241 km, assumiu finalmente a liderança.

Aos 283 km, a luta intensificou-se ainda mais. Cavigliasso recuperarou o comando, mas Spierings estava literalmente “colado”, a apenas quatro segundos, enquanto Akeel seguia a 27 segundos, a maior diferença registada entre os dois primeiros em qualquer dos oito pontos de controlo até então. O argentino, vencedor neste mesmo troço um ano antes, mostrava a experiência adquirida, mas não conseguia abrir margem suficiente para respirar de alívio.

No final, Nicolás Cavigliasso aguentou a pressão e segurou a vitória até à linha de chegada, terminando com apenas 29 segundos de vantagem sobre Paul Spierings, que ficou a escassos metros de completar o hat-trick. Dania Akeel garantiu o terceiro lugar, a 1m03s, somando mais um pódio à sua coleção mas vendo, mais uma vez, a vitória escapar-se quando parecia ao alcance. Kevin Benavides completou o top-4, a apenas 1m18s do vencedor, numa etapa em que os quatro primeiros terminaram separados por pouco mais de um minuto após 346 km cronometrados — um testemunho da intensidade e da igualdade que continua a marcar a categoria Challenger.

Na classificação geral, Pau Navarro / Jan Rosa (Taurus T3 Max) mantém a liderança e se ontem a vantagem sobre Yasir Seaidan era de 18m30s, hoje subiu para os 2,min08 seg.Para Cavigliasso, a vitória reforça o seu estatuto entre os melhores da categoria numa luta acesa com Lucas Del Rio / Bruno Jacomy (Brp Can-Am Maverick Xrs) pelo terceiro lugar.

Nas contas lusas, Pedro Goncalves / Hugo Magalhaes (Taurus T3 Max) foram 16º e Rui Carneiro / Fausto Mota (Mmp T3 Rally Raid) ainda não terminaram a etapa.

