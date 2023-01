Dakar, Etapa 11, Carros T1: Quatro triunfos consecutivos para Sebastien Loeb | AutoSport

A dupla Sebastien Loeb / Fabian Lurquin (Prodrive Hunter) continua em grande e hoje, na 11ª etapa do Dakar 2023, conquistaram o quarto triunfo consecutivo em etapas, quinta vitória nesta edição do Dakar.

Loeb está com a corda toda e liderou toda a etapa de hoje, com uma prestação irrepreensível do francês. O piloto da BRX começou bem e fez o melhor tempo provisório após 20 km, seguindo à frente de Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi Rs Q E-Tron E2/Team Audi Sport) por 33 segundos e Guerlain Chicherit /Alex Winocq (Prodrive Hunter). Lucas Moraes/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive/Overdrive Racing) e Henk Lategan / Brett Cummings (Fia-G Toyota Gr Dkr Hilux) estavam logo atrás, com todos os pilotos separados por menos de um minuto.Nasser Al-Attiyah /Mathieu Baumel (Toyota Gr Dkr Hilux) cederam um pouco mais do que um minuto a Loeb. Com o primeiro lugar ocupado, a luta pelo segundo animou, com Ekstrom e Chicherit a trocarem posições, com o francês a passar o sueco da Audi e Lucas Moraes a manter o quarto posto. O top 3 foi -se mantendo nesta ordem, com as distâncias a dilatarem-se ligeiramente, numa altura em que Vaidotas Zala / Paulo Fiuza (Fia-G Prodrive Hunter) começava a ganhar terreno e a aproximar-se do topo. Mas o piloto navegado por Paulo Fiúza foi obrigado a parar e perdeu muito tempo, deitando por terra o seu esforço.

No final, Loeb assinou mais um triunfo, nesta que foi a primeira parte da etapa maratona que segue amanhã. Nas contas da geral, Nasser Al Attiyah mantém a liderança para Lucas Moraes (+1h21min) que tem Loeb cada vez mais perto, com a distância entre o segundo e o terceiro a ser de menos de dez minutos. A este ritmo, Loeb chegará ao segundo lugar. O primeiro, esse, parece estar a ser gerido com mestria por Al Attiyah. Henk Lategan e Giniel De Villiers / Dennis Murphy (Fia-G Toyota Gr Dkr Hilux)

completam o top 5.

Resultados AQUI