Dakar, Etapa 11 – Camiões: Loprais reduz distância para Zala e Fiuza

Nos camiões, a 11.ª etapa foi dominada por Ales Loprais / David Kripal / Jiri Stross (Iveco Powerstar), que conquistou a sua quinta vitória da edição ao vencer pela segunda vez consecutiva. Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar) manteve a liderança, mas com uma vantagem reduzida de menos de 16 minutos.

Os primeiros quilómetros sugeriam que Mitchel Van Den Brink / Bart Van Heun / Jarno Van De Pol (Iveco Powerstar) poderiam reagir a perda da liderança de ontem. Aos 43 e 84 km, o neerlandês liderava a especial, alimentando uma esperança de recuperação. Mas aos 120 km, o drama começou: van den Brink perdeu quase 4 minutos e caiu para sétimo lugar provisório, enquanto Aleš Loprais assumia o comando com 1m04s sobre Žala.

Loprais, por seu lado, cresceu em confiança à medida que a etapa avançava. O checo, que tinha vencido neste mesmo trajeto no ano anterior, começou a construir uma recuperação cirúrgica. Aos 207 km, o seu ritmo era forte. Com menos de 140 km para a meta, Loprais tinha aberto uma vantagem de quase três minutos sobre Žala e, mais importante, tinha reduzido o seu défice na geral virtual para pouco menos de 16 minutos.

Aos 241 km, Loprais recuperava mais um minuto, continuando a aplicar uma pressão constante e metodicamente calculada. A geral virtual agora mostrava apenas cerca de 15 minutos entre o checo e o lituano. Žala, ciente da ameaça, tentava defender, mas a realidade era que Loprais tinha encontrado o seu ritmo ideal.

Curiosamente, aos 283 km, a dinâmica estabilizou. Loprais mantinha-se na frente, a quase quatro minutos de Žala, mas deixara de ganhar tempo como tinha feito até então. No final, Loprais cruzou a linha de chegada com a quinta vitória da sua edição, tendo vencido com 2m31s de vantagem sobre Žala, que conseguiu recuperar algum tempo no final da etapa. Van den Brink conseguiu recuperar e subiu ao terceiro posto, recuperando algum do tempo perdido.

Na classificação geral dos camiões, o impacto foi significativo. Vaidotas Žala mantém a liderança, mas a margem de segurança que desfrutava há apenas uma etapa transformou-se numa corrida ao pormenor. Com 16m24s minutos de diferença para Loprais e apenas 37m18s que o separa de van den Brink.

