Dakar, Etapa 11/Camiões: Dmitry Sotnikov perto de repetir o triunfo de 2021 | AutoSport

A classificação do Dakar no que aos camiões diz respeito está decidida, isto apesar de algum sobe e desce na diferença entre Dmitry Sotnikov e Eduard Nikolaev, que tem oscilado constantemente sem que tenha havido qualquer troca de posição nos dois primeiros lugares, exceção feita da etapa 1A para a 1B, quando Dmitry Sotnikov passou a liderar por troca com Eduard Nikolaev. Desde aí foi sempre o piloto do camião com o #500 nas portas a liderar e não parece que isso mude amanhã.

O mesmo sucede no terceiro lugar, que está nas mãos de Anton Shibalov desde a etapa 4, quando Andrey Karginov se atrasou muito. Demorou a recuperar até ao quarto lugar, mas desde a etapa 10 que quatro Kamaz estão nos primeiros quatro lugares.

O quinto posto é do neerlandês Janus Van Kasteren (Iveco) sendo que com as diferenças existentes só grandes problemas podem fazer mudar a classificação. Martin Van Den Brink (Iveco) é 6º na frente de Martin Macik (Big Shock Racing/Iveco).

