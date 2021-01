Dakar, Etapa 10: Yazeed Al Rajhi, Peterhansel mantém al Attiyah à distância

Yazeed Al Rajhi (Toyota) venceu a etapa 10 do Dakar, 2m04s na frente de Nasser al Attiyah (Toyota Hilux), com Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) em terceiro a 2m53. Carlos Sainz (Mini Buggy) foi quarto a 4m12. Significa isto que al Attiyah recuperou mais alguns minutos na geral, mas duas etapas do fim do Dakar tudo se encaminha para que Peterhansel junte mais um triunfo ao seu longo currículo, já que o homem da Toyota dista ainda 17m01s da frente e a margem só é possível de recuperar com problemas e não em termos de andamento puro. Mas isto é o Dakar…

De resto, pouco ou nada mudou na geral. Jakob Przygonski (Toyota Hilux) é quarto classificado mas já perdeu quase uma hora depois da etapa maratona, face aos homens da frente, Nani Roma (BRX Hunter 4×4) continua em quinto mas já cedeu mais 50 minutos, Vladimir Vasilyev (Mini All4 Racing) perdeu a sexta posição para Khalid Al Qassimi (Peugeot 3008 DKR), Giniel de Villiers (Toyota Hilux) é oitavo mas tem Martin Prokop (Ford Raptor) a pouco mais de dois minutos.

A fechar o top 10 Christian Lavieille (MD Rallye Sport), agora com sete minutos de avanço para Beneditkas Vanagas/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux). Tudo em aberto, portanto.

Ricardo Porém (Borgward) caiu uma posição é 21º da geral. Gintas Petrus/José Marques (Optimus Chevrolet) ganharam mais um lugar e são agora 31º.