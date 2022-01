Dakar, Etapa 10: Stéphane Peterhansel quase igual a Ari Vatanen | AutoSport

Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) venceram a etapa de hoje, seguindo os passos dos seus colegas de equipa da Audi, Carlos Sainz e Mattias Ekström, no seu novo RS Q e-tron.

com mais esta, o francês já triunfou em 49 etapas do Dakar na categoria automóvel, uma a menos do que o recordista de todos os tempos, Ari Vatanen.

Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) foram segundos a 2m06s, na frente de Orlando Terranova/Daniel Oliveras (BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme), que terminou a 4m11s. Henk Lategan/ Brett Cummings (Toyota/Toyota Gazoo Racing) foi quarto na frente de Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme), que ficou na frente de Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing), ganhando-lhe mais 1m25s. Significa isto que em termos de classificação geral e a duas etapas do fim do Dakar, são agora 32m40s a separar os dois primeiros.

Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (Toyota/Overdrive Toyota) mantêm o terceiro lugar e rodam agora a 55m48s da frente. Orlando Terranova/Daniel Oliveras (BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) são quartos a pouco mais de meia hora do terceiro lugar.

Jakub Przygonski/Timo Gottschalk (Mini/X-Raid Orlen Team) que ontem caíra para o sexto lugar hoje voltou a subir para quinto, sendo que as equipas entre o quarto e o sétimo lugares estão apenas separadas por 20 minutos, sendo que muito pode mudar de dia para dia.

Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Ranger/Benzina Orlen Team) teve hoje problemas mecânicos e atrasou-se.

