Dakar, Etapa 10, SSV T4: Tudo em aberto entre Austin Jones e Gerard Farres | AutoSport

A duas etapas do fim do Dakar, Austin Jones (Can-Am Factory South Racing) cedeu hoje dois minutos a Gerard Farres Guell (Can-Am Factory South Racing) pelo que a margem entre os dois melhores classificados da prova, baixou para 11m54s, isto quando faltam apenas dois dias para o fim do Dakar. como se percebe, tudo está ainda em aberto, com o pratos da balança a penderem um pouco para o lado do chileno.

Até porque o polaco Michal Goczal (Cobant-Energylandia Rally Team) não está muito longe, roda a 15m38s da frente, eles que também recuperou um pouco face ao dia de ontem.

Mais atrás está Rokas Baciuska (South Racing Can-Am), quarto a 32m 09s da frente, pouco mais de um minuto na frente de Marek Goczal (Cobant-Energylandia Rally Team), quinto a 33m30s e também eles podem aproveitar algo que se passe À sua frente, ao mesmo tempo que lutam pelo quarto posto.

O brasileiro Rodrigo Luppi De Oliveira (South Racing Can-Am) passou pela frente da classificação, mas teve um problema mecânico na etapa sete e atrasou-se muito, caindo de primeiro para quinto da geral.

Logo atrás, na sétima posição está Luís Portela Morais (BP Ultimate SSV Team) ele que já detém esta posição desde a etapa 7. Está a duas horas do sexto posto, pelo que em condições normais não sobe mais posições.

A fechar o top 10 rodam Eric Abel (Team BBR/Pole Position 77) a 1h40 do português com Joan Lascorz Moreno (Buggy Masters Team) 16 minutos mais atrás e David Zille ( South Racing Can-Am) mais de uma hora depois.

