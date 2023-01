Dakar, Etapa 10, SSV/T4: Gerard Farres Guell vence, Rokas Baciuska mantém liderança | AutoSport

A dupla Gerard Farres Guell/Diego Ortega Gil (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) venceu a etapa 10 do Dakar na classe T4, com o tempo total de

1:58:22s e com uma vantagem de 55 segundos sobre o segundo classificado Marek Goczal/

Maciej Marton (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team).

A dupla que lidera a classificação geral, Rokas Baciuska/Oriol Vidal Montijano (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Red Bull Can-Am Factory Racing) fechou o dia com o quarto melhor tempo da etapa (+2:30s), atrás de Eryk Goczal/Oriol Mena (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team), que terminou a 1:08s de Guell.

Jeremias Gonzalez Ferioli/Pedro Gonzalo Rinaldi (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) fecharam os cinco primeiros classificados, com uma desvantagem para o vencedor da etapa de 3:14s.

O melhor português foi Pedro Bianchi Prata, navegador de Bruno Conti de Oliveira, no sétimo posto da etapa a 2:21:07s do vencedor.

Gerard Farrés Guell começou por ser o mais rápido da etapa, mas Yasir Seaidan estava muito perto do tempo do espanhol, com o vencedor de ontem, Eryk Goczał, também muito próximo, a menos de meio minuto. Rokas Baciuška, que liderava a classificação geral à frente de Goczał, estava mais de um minuto atrás.

O piloto espanhol da South Racing Can-Am foi novamente o mais rápido ao quilómetro 84, desta vez 35 segundos à frente de Eryk Goczał, enquanto Marek Goczal estava 41s mais atrasado. As diferenças eram curtas e tudo podia mudar nos últimos quilómetros da curta etapa de hoje.

Guell, segundo classificado no ano passado e um dos candidatos à vitória deste ano, acabou por conseguir a sua primeira vitória na etapa deste Dakar. O espanhol foi 55 segundos mais rápido do que Marek Goczał. Eryk Goczał terminou em terceiro, pouco mais de um minuto depois. O polaco encurtou 1:22s da liderança à geral de Rokas Baciuška, quarto classificado hoje.

Foto: Facebook South Racing Can-Am