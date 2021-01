Dakar, Etapa 10, SSV: Chaleco Lopez com 10 minutos para gerir em dois dias

Sergei Kariakin venceu a etapa de hoje dos SSV (T4) na frente de Austin Jones e Michal Goczal com Chaleco Lopez apenas em sexto. Contudo, o chileno perdeu apenas cerca de dois minutos para Austin Jones e continua a liderar entre os SSV, agora com 10m13s de avanço para o norte-americano, quando no final da etapa 9 estava 12m25s na frente. A duas etapas do fim da prova parece ser suficiente, mas isto é Dakar e tudo pode acontecer.

Terceiro lugar da geral para Aron Domzala que está mais de meia hora atrás de Jones, Goczal está 1h40 mais atrás pelo que só mesmo a luta pela vitória está ainda em aberto nas primeiras posições. Lourenço Rosa e Joaquim Dias tinham caído ontem para a 12º posição mas hoje recuperaram o 11º lugar, e estão agora a 13 minutos do top 10.