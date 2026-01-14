Dakar, Etapa 10 – SSV: Brock Heger imparável

Brock Heger / Max Eddy (Polaris Rzr Pro R), campeão em título e líder inquestionável da geral com mais de uma hora de vantagem, assinou a sua quinta vitória de etapa do Dakar 2026 — ainda que desta vez tenha sido forçado a trabalhar duramente para a conseguir — enquanto o seu companheiro de equipa Xavier De Soultrait / Martin Bonnet (Polaris Rzr Pro R) completou uma dobradinha de Polaris.

A narrativa da especial foi marcada por uma luta intensa entre Heger e de Soultrait, que se revezaram na liderança durante praticamente toda a jornada. Aos 46 km, Heger assinava o melhor tempo provisório, com de Soultrait apenas seis segundos atrás, enquanto Jeremias Gonzalez Ferioli / Gonzalo Rinaldi (Brp Can-Am Maverick R) colocava o primeiro Can-Am em terceiro, a 50 segundos. O ritmo era elevado desde o arranque, com Kyle Chaney / Jacob Argubright (Brp Can-Am Maverick R) e Joao Monteiro / Nuno Morais (Brp Can-Am Maverick R) — respetivamente segundo e terceiro da geral — a espreitarem perto, enquanto Francisco Lopez Contardo / Álvaro Leon (Brp Can-Am Maverick R), perdia tempo desde início.

A vantagem de Heger permaneceu sólida até aos 155 km, altura em que o americano liderava confortavelmente com de Soultrait a 38 segundos. Porém, aos 196 km, a situação inverteu-se de forma inesperada: foi de Soultrait quem assumiu o comando, afastando Heger em 16 segundos e colocando-se a 1m39s de González Ferioli, numa volta que sugeriu que a vitória seria decidida entre os dois Polaris. Aos 239 km, de Soultrait ampliava ainda mais o seu domínio, postando o melhor tempo da etapa até esse ponto e beneficiando dos problemas técnicos que forçaram João Monteiro a parar, permitindo-lhe subir provisoriamente ao pódio em terceiro lugar na geral.

Mas Heger não estava disposto a ceder. Aos 320 km, o campeão em título contraatacou de forma decisiva, retomando a liderança da especial e empurrando de Soultrait para segundo. A partir dali, o americano controlou com frieza, consolidando a vantagem até aos 386 km, onde uma margem de cerca de um minuto o separava do colega de equipa. González Ferioli mantinha-se em terceiro, mas a mais de cinco minutos, enquanto “Chaleco” López acumulava desvantagem, chegando a estar quase nove minutos atrás no final.

No final, Heger cruzou a linha de chegada com a sua quinta vitória de etapa, ainda que de Soultrait o tivesse empurrado ao limite em toda a especial. A margem final de 1m15s refletiu a intensidade da batalha entre os dois Polaris. Ferioli foi terceiro a mais de cinco minutos da referência.

Na classificação geral da SSV, o impacto foi devastador para a concorrência. A quinta vitória de Heger ampliou dramaticamente a sua vantagem: o americano passou a liderar com mais de uma hora sobre Kyle Chaney, que continua em segundo, isolado. Xavier de Soultrait, beneficiando também dos problemas de João Monteiro, ascendeu ao terceiro lugar provisório da geral, agora a 1h20m54s de Heger. Para a Polaris, foi um dia praticamente perfeito, reafirmando o seu domínio técnico e competitivo numa categoria onde Heger, com cinco vitórias em dez etapas, se está a revelar como um candidato praticamente imbatível ao título final.

Monteiro caiu para a quinta posição, numa etapa que não lhe sorriu, tendo terminado na 16ª posição perdendo perto de hora e meia. Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris Rzr Pro R Sport) foram os sétimos mais rápidos (16º na geral dos SSV), enquanto Bruno Martins / Eurico Adão (Polaris Rzr Pro R Sport) e João Dias / Daniel Jordao (Polaris Rzr Pro R Sport) ainda não concluíram a etapa à hora de fecho deste artigo.

