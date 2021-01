Dakar, Etapa 10: Sotnikov com 47m22s de avanço para Shibalov nos Camiões

Tudo na mesma nos Camiões, com Dmitry Sotnikov (Kamaz) a aumentar em cerca de dois minutos a margem que o separa do seu colega de equipa Anton Shibalov (Kamaz). Terceiro lugar para Airat Mardeev (Kamaz) que também ficou um pouco mais longe da frente.

Ales Loprais (Praga) e Martin Macik (Iveco) completam o top 10, sendo que as margens são suficientemente grandes para dificilmente haver mudanças até final, exceção feita se houver problemas pelo meio.

Nesta altura o objetivo já é mesmo só chegar ao fim e não ter problemas, para não perder posições.