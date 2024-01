/todooterreno/dakar/dakar-etapa-10-sebastien-loeb-recupera-lideranca-de-carlos-sainz-cai-para-13m22s/

Dakar, Etapa 10: Sébastien Loeb recupera, liderança de Carlos Sainz cai para 13m22s

Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota Overdrive Racing) triunfaram na 10ª etapa 4m09s na frente de Eugenio Amos/Paolo Ceci (Overdrive Racing) com Brian Baragwanath/Leonard Cremer (Century Racing Factory Team) em terceiro a 5m43 e Romain Dumas/Max Delfino (Toyota Hilux Rebellion Racing) em quarto a 7m12. Mas as equipas que verdadeiramente interessavam ficaram bem mais atrás.

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) foram 11º a 17m37s da frente e Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) cedia 24m48s o que significa que na classificação geral a margem entre ambos caiu para 13m22s o que com duas etapas pela frente, mantém tudo em aberto na luta pela vitória.

Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing), mantêm a terceira posição a mais de uma hora da frente, seguindo-se os habituais concorrentes dos últimos dias, Guillaume de Mevius (Toyota Overdrive Racing) com a diferença que Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota Overdrive Racing) passou para a frente de Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century Racing Factory Team). Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Orlen Jipocar Team) são sétimos.

Será muito provavelmente amanhã que se decidirá o Dakar, pois a 11ª etapa é segundo a ASO, a ‘pièce de résistance’ da segunda semana, uma etapa que tem o potencial de agitar o pódio em todas as categorias. Com uma extensão de quase 500 quilómetros (480), a a maior parte da especial desenrola-se em terreno árido e árido e acidentado. Será o último desafio físico para os pilotos. Os pilotos de automóveis que sofreram na etapa 2 da da edição anterior, fariam bem em respirar fundo. Respiração profunda. É provável que esta seja a etapa com mais furos. De longe…

Portanto, por aqui se percebe a importância do dia de amanhã. Tal como se vê na foto que ilustra o artigo, Loeb a perseguir Sainz na imensidão do deserto saudita…

Filme do dia

Sabia-se que a segunda semana do Dakar teria sempre muitas oportunidades para mudanças significativas na classificação até porque nunca existiriam duas etapas semelhantes seguidas, mas isso não significa que a etapa de hoje em volta das rochas monumentais da região de AlUla seja um passeio de lazer. Uma pista de obstáculos diabólica está a dar aos concorrentes mais astutos muitas oportunidades para capitalizarem os erros dos seus rivais.

Carlos Sainz mantém a liderança da geral desde as 48 horas da etapa crono. Ontem, conduziu em comboio com os seus companheiros de equipa, Mattias Ekström e Stéphane Peterhansel, para defender a sua liderança enquanto o seu perseguidor mais próximo, Sébastien Loeb, obteve a sua quarta vitória de etapa do ano, mas ainda está bastante tempo atrás do espanhol. Loeb continua a ser uma forte ameaça, mesmo a 20m33s e Sainz não tem espaço para erros, mas foi Loeb o primeiro, mas não o único, a fraquejar hoje…

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) tiveram que parar na ligação que conduzia ao início da especial para resolver um problema com o seu carro, e tiveram ainda que parar cerca de 53 quilómetros depois de iniciarem a especial. O francês passou pelo primeiro controlo horário com uma diferença de 1m38s para o piloto mais rápido, Guerlain Chicherit, que tinha 14 segundos de vantagem sobre Mattias Ekstrom. Más notícias para o francês…

Como se sabe, Nasser Al Attiyah sucumbiu a um problema mecânico poucos quilómetros depois do início da especial de ontem e já não arrancou hoje.

Também Nani Roma não iniciou a especial, com o espanhol a regressar ao bivouac.

Por outro lado, Carlos Sainz começou a especial em segundo lugar, mas o seu sistema de localização está avariado, pelo que os seus tempos não estavam a ser conhecidos.

Seth Quintero parou ao quilómetro 45. Este é o último de uma série de acontecimentos infelizes para o californiano, que terá de esperar cerca de 3 horas pela chegada da sua equipa de assistência.

Pouco depois, Carlos Sainz tinha quase 2 minutos de vantagem sobre Sébastien Loeb ao quilómetro 91. O francês, encarregado de abrir a estrada hoje, estava quase 7m30s atrás de Mattias Ekström.

Mas as coisas alteraram-se, pois Carlos Sainz estava a ceder mais de 4 minutos a Sébastien Loeb ao km 138, depois de ter feito uma breve paragem. O jogo do gato e do rato está apenas a começar. Ainda não tinham chegado a meio da etapa.

Mattias Ekström registava o melhor tempo ao km 91, à frente de Denis Krotov e Romain Dumas. Guerlain Chicherit, o líder no controlo de tempo anterior, era agora quarto a 1m22ss. Seguiam-se Brian Baragwanath e três pilotos da Toyota: Benediktas Vanagas, Christian Baumgart e Guillaume de Mevius.

Ligeiramente fora do ritmo ao km 91, Guerlain Chicherit estava de volta à liderança ao km 138, seguido por dois outros pilotos da Toyota, Romain Dumas e Brian Baragwanath. Mattias Ekström caiu para o quarto lugar.

Eugeno Amos estabelecia o sexto melhor tempo ao quilómetro 138, com 11 segundos de vantagem sobre Guillaume de Mevius. Regressou ao rali depois de se ter retirado há dois anos devido a uma crise de covid-19. Entusiasta dos automóveis e fundador da sua própria oficina, sempre sonhou em participar no Dakar e seguir as pisadas do seu pai, que participou no rali nos anos 1980. Eugenio, que tem como objetivo terminar no top 10, é o décimo oitavo da geral, a mais de uma hora e meia de Benediktas Vanagas, em décimo lugar.

Sébastien Loeb passou pelo reabastecimento com cerca de 5 minutos de vantagem sobre Carlos Sainz. Pouca coisa mudou no controlo horário seguinte ao km 225. Guerlain Chicherit continuava a ser o mais rápido, com Denis Krotov e Romain Dumas no seu encalço.

Depois, veio o drama! Carlos Sainz estava parado no km 248 há mais de 10 minutos. Mattias Ekström já estava no local e espera-se que Stéphane Peterhansel chegasse a qualquer momento. Entretanto, Loeb já tinha passado o quilómetro 264. Minutos depois, :Carlos Sainz estava de volta à pista depois de parar durante cerca de dez minutos. A sua liderança geral sobre Sébastien Loeb derreteu-se um pouco, mas a etapa não acabava aqui…

Nessa altura a diferença entre ambos na geral virtual era de 4m13s!

Mas depois de Carlos Sainz, foi o seu rival, Sébastien Loeb, que parou por pouco menos de 5 minutos ao km 300. O francês depressa regressou à ação, mas ficou lá o tempo perdido…

Entretanto, Guerlain Chicherit passava o km 264 com o melhor tempo, quase 5 minutos à frente do seu compatriota Romain Dumas. Brian Baragwanath era terceiro a 5m21s. Guillaume de Mevius e Lucas Moraes completavam uma varredura limpa da Toyota no top 5, à frente de Mathieu Serradori.

Mattias Ekström ficou preso no km 248 depois de dar uma mão a Carlos Sainz. O piloto sueco ficou para trás enquanto o espanhol voltava à pista, agora com Stéphane Peterhansel como última carta a jogar em caso de uma falha mecânica. Carlos Sainz capitalizou a breve paragem de Sébastien Loeb para aumentar a sua vantagem na geral virtual para 11m27s ao km 307. Guerlain Chicherit continuava a liderar a especial à frente de Brian Baragwanath e Romain Dumas, que estavam a lutar pelo segundo lugar na etapa.

FOTOS A.S.O._F.Lefloc_h_DPPI e A.S.O._M.Kin_DPPI