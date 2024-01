Dakar, Etapa 10: Sébastien Loeb parou com problemas, mas está a andar… | AutoSport

Sabia-se que a segunda semana do Dakar teria sempre muitas oportunidades para mudanças significativas na classificação até porque nunca existiriam duas etapas semelhantes seguidas, mas isso não significa que a etapa de hoje em volta das rochas monumentais da região de AlUla seja um passeio de lazer. Uma pista de obstáculos diabólica está a dar aos concorrentes mais astutos muitas oportunidades para capitalizarem os erros dos seus rivais.

Carlos Sainz mantém a liderança da geral desde as 48 horas da etapa crono. Ontem, conduziu em comboio com os seus companheiros de equipa, Mattias Ekström e Stéphane Peterhansel, para defender a sua liderança enquanto o seu perseguidor mais próximo, Sébastien Loeb, obteve a sua quarta vitória de etapa do ano, mas ainda está bastante tempo atrás do espanhol. Loeb continua a ser uma forte ameaça, mesmo a 20m33s e Sainz não tem espaço para erros, mas pelos vistos é Loeb que está a fraquejar.

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) tiveram que parar na ligação que conduzia ao início da especial para resolver um problema com o seu carro, e tiveram ainda que parar cerca de 53 quilómetros depois de iniciarem a especial. O francês passou pelo primeiro controlo horário com uma diferença de 1m38s para o piloto mais rápido, Guerlain Chicherit, que tinha 14 segundos de vantagem sobre Mattias Ekstrom. Más notícias para o francês…

Como se sabe, Nasser Al Attiyah sucumbiu a um problema mecânico poucos quilómetros depois do início da especial de ontem e já não arrancou hoje.

Também Nani Roma não iniciou a especial, com o espanhol a regressar ao bivouac.

Por outro lado, Carlos Sainz começou a especial em segundo lugar, mas o seu sistema de localização está avariado, pelo que os seus tempos não estão a ser conhecidos.

Seth Quintero parou ao quilómetro 45. Este é o último de uma série de acontecimentos infelizes para o californiano, que terá de esperar cerca de 3 horas pela chegada da sua equipa de assistência.

Tempos Online – CLIQUE AQUI