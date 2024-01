Dakar, Etapa 10, Sébastien Loeb: “É um pouco frustrante, perder 15m por causa do macaco hidráulico” | AutoSport

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) conseguiram hoje recuperar sete minutos a Carlos Sainz, mas ainda assim o francês não está contente porque também ele teve a sua quota-parte de problemas hoje já que o macaco hidráulico falhou, ainda na ligação, deixando claro que o dia não iria ser fácil. Ainda assim, Loeb reduziu a vantagem do espanhol para apenas 13 minutos e amanhã há uma etapa muito difícil, especialmente por causa dos furos, algo que ambos sofreram hoje: “Foi um dia difícil para nós. Tivemos um problema com o [macaco] do carro e tivemos dois furos, pelo que tivemos de subir as rochas para encontrar uma forma de levantar o pneu traseiro para o podermos mudar. Perdemos cerca de 15 minutos com isto. É um pouco frustrante, mas tudo bem. As etapas são difíceis, parece que o Carlos ainda está a perder algum tempo, por isso, no final, veremos como estamos esta noite.”