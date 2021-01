Dakar, Etapa 10, Ricardo Porém: “Hoje o dia foi para esquecer”

Ricardo Porém e Jorge Monteiro (Borgward) não tiveram hoje um bom dia de Dakar. Foram 37º na etapa e caíram uma posição na geral para o 21º lugar: “Hoje o dia foi para esquecer. Dois furos, alguns problemas com a navegação e dores de cabeça fortes não me permitiram encontrar um ritmo positivo para a 10° etapa do Dakar. São dias que fazem parte de uma prova como esta, mas que nunca gostamos que nos aconteçam. Terminamos a etapa no 37.º posto, descendo ao 21.º lugar da Geral. Amanhã é outro dia, uma especial grande e continua tudo em aberto para o nosso objetivo”