Dakar, Etapa 10, Ricardo Porém: “Foi duro! Partimos atrás de cinco camiões” | AutoSport

O Dakar promove sempre desafios extraordinários e esta etapa 10 não foi exceção. Com partida agenda para as 11h30, hora local, Ricardo Porém/Augusto Sanz (Can-Am MMP) contavam à sua frente com nada mais, nada menos, do que cinco camiões. Se em termos desportivos, Porém se aproximou do sexto classificado, passando agora a estar a apenas 24 segundos do saudita Saleh AlSaif, em termos de práticos esta foi uma das mais complicadas de gerir fruto do pó que teimava em não sair da frente do leiriense: “Foi duro! Partimos atrás de cinco camiões e como podem imaginar foi mesmo muito difícil. Logo nos primeiro 50km perdemos cerca de cinco minutos que depois, a pouco e pouco fomos conseguindo arranjar forma de gerir. Amanhã vamos encontrar uma etapa de muita pedra rumo ao destino final, Yanbu. Faltam duas etapas para o fim e não vamos baixar os braços em busca do objetivo a que nos propusemos”, afirmou o piloto de Leiria.

Com o Mar vermelho como destino final, pilotos e máquinas vão encontrar uma das especiais mais difíceis do Dakar, numa ligação entre Al Ula e Yanbu que, ao longo dos 480km cronometrados da especial promete causar muitas dificuldades aos participantes do Dakar 2024.