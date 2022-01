Dakar, Etapa 10, portugueses: 1 top 10 para Portela Morais e Paulo Fiúza em 11º à espreita | AutoSport

A dois dias do final do Dakar, todos os portugueses com exceção de Filipe Palmeiro, se encontram em prova, sendo que no dia de hoje, Mário e Rui Franco tiveram problemas com um triângulo da suspensão da frente direita do seu Yamaha ZX 1000R e tiveram que esperar pela sua assistência, isto numa altura em que eram décimos da geral, posição a que chegaram na etapa 7.

Com dois dias de Dakar pela frente, Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+) ficaram pelo caminho na etapa 4, quando eram 15º da geral, devido a um forte acidente

Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini All4 Racing) começaram o Dakar na 15ª posição e já subiram para o 11º lugar, a que chegaram na etapa 6. Caíram uma posição na nona, mas hoje na etapa 10 recuperaram a posição. entre o 8º e o 11º lugar há quarenta minutos pelo que o top 10 ainda é possível.

Miguel Barbosa/Pedro Velosa (Toyota Hilux Overdrive) estão no 37º lugar da geral, posição que se mantém mais ou menos a mesma desde a etapa 4,

Nos SSV T4, Luís Portela Morais/David Megre (Can-Am/Bp Ultimate SSV Team) têm vindo a fazer um Dakar em crescendo, e já são sétimos da geral.

Rui Oliveira/Fausto Mota (Can-Am/CRN Competition Team) estão a fazer uma prova regular, e são agora 16º da geral.

José Martins/Belivier/Gimbre, são 28º da geral, começaram a prova no 37º.

Por fim, no Dakar Classic, João de Almeida/João Sousa (Ssangyong da TH-Trucks) são 80º classificados.