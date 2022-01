Dakar, Etapa 10, Miguel Barbosa: “próxima etapa prevê-se que que seja das mais complicadas” | AutoSport

Mais uma jornada difícil para a dupla do BP Ultimate Vodafone Team, Miguel Barbosa/Pedro Velosa aos comandos da Toyota Hilux T1 Overdrive nº 240. Mesmo assim, no setor seletivo de 375 km cronometrados da décima etapa disputada entre Wadi Ad-Dawasir e Bisha, Miguel Barbosa conseguiu recuperar 12 posições relativamente à ordem de partida para este dia.

“Foi um dia sem grande história. Partimos de trás, da posição 119 ou 120, ‘numa salada russa de categorias’, que não faz sentido nenhum, fomos sempre no pó dos SSV e apanhámos muito fesh fesh. Tivemos de gerir zonas rápidas com muita pedra. Tentámos não cometer nenhum erro enquanto andámos no pó e procurámos não furar para não pôr em causa o que já foi conseguido. A ideia foi tentar fazer uma etapa limpa, para amanhã tentar arrancar numa posição um pouco melhor. A próxima etapa prevê-se que que seja um dos dias mais complicados do Dakar, com muita areia e dunas. Vai estar muito calor e teremos a areia mais mole de todas. Amanhã vai ser um grande dia e esperemos que nos corra bem”, referiu à chegada a Bisha o piloto do BP Ultimate Vodafone Team.