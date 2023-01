Dakar, Etapa 10: Mais uma vitória de Sébastien Loeb | AutoSport

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (Prodrive Hunter) da Bahrain Raid Xtreme levaram de vencida a terceira etapa consecutiva no Dakar. A dupla da BRX foi sempre a mais rápido durante o curto Setor Seletivo da 10ª etapa da prova na Arábia Saudita, batendo no final Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi Rs Q E-Tron E2/Team Audi Sport) por 3:04s. O piloto francês dominou a etapa e conseguiu encurtar a diferença para o líder da classificação geral Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota Gr Dkr Hilux/Toyota Gazoo Racing), mantendo-se no terceiro posto da geral. No entanto, a diferença ainda se cifra em 1:37:23s, nada que pareça colocar em causa a liderança de Al-Attiyah, que hoje rodou no ritmo que quis e terminou a etapa com o quarto melhor tempo, a 5:45s de Loeb.

Lucas Moraes/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive/Overdrive Racing) também encurtaram muito pouco a diferença para Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel, mantendo o segundo posto da classificação geral depois de terminarem a etapa 10 com o terceiro melhor tempo, a 5:22s de Loeb. Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux Overdrive/Overdrive Racing) fecharam os cinco primeiros da etapa que ligou Haradh a Shaybah, perdendo 6:01s para os vencedores do dia.

Resultados AQUI

(em atualização)

Filme da etapa

Embora tivesse terminado 11 minutos atrás de Sébastien Loeb, Nasser Al Attiyah cimentou a sua liderança na classificação geral depois do azar de Henk Lategan. Tinha antes de começar a etapa de hoje 1h21s de vantagem sobre Lucas Moraes, que seguia no segundo lugar. Loeb seguia o brasileiro a 22 minutos.

Sébastien Loeb registou o tempo mais rápido no primeiro ‘waypoint’, cerca de 28 segundos mais rápido do que Vaidotas Zala, navegado por Paulo Fiúza. Nasser Al Attiyah passou no terceiro lugar, ainda que Henk Lategan nem tivesse ainda passado. Loeb voltou a ser o piloto mais rápido ao quilómetro 60, aumentando a sua vantagem sobre Mattias Ekström para 3 minutos. Nasser Al Attiyah continuava em terceiro, não muito atrás do piloto do Audi. Enquanto isso, Vaidotas Zala parou ao quilómetro 44 devido a um problema mecânico. O lituano e o português tentaram reparar o carro para seguir a etapa.

Henk Lategan e Yazeed Al Rajhi, foram o nono e décimo mais rápidos ao km 29, respectivamente.

Sébastien Loeb terminou o curto Setor Seletivo com o tempo mais rápido, e ainda antes de todos terminarem, o francês deveria ter na mão a sua terceira vitória consecutiva, ao deixar Mattias Ekström a mais de 2:30s no ‘waypoint’ anterior à meta.

No final foi novamente Sébastien Loeb que ganhou a etapa. O piloto do BRX estabeleceu o tempo mais rápido com pouco mais de 3 minutos de vantagem sobre Mattias Ekström, recuperando pouco menos de 6 minutos a Nasser Al Attiyah, ainda no topo da tabela de liderança, passando a ter uma diferença de 16 minutos do segundo posto de Lucas Moraes.