Dakar, Etapa 10, Luís Portela Morais: “queremos muito cumprir este sonho” | AutoSport

Luís Portela Morais, acompanhado de David Megre aos comandos de um Can-Am, continua a demonstrar um excelente andamento no Rali Dakar tendo hoje terminado no 11º lugar a décima etapa da prova, que foi disputada entre Wadi Ad-Dawasir e Bisha e contou com um setor seletivo de 375 km cronometrados. O BP Ultimate SSV Team imprimiu um ritmo que lhe permitiu ultrapassar todas as dificuldades de mais uma jornada da mais dura competição de todo-o-terreno do mundo e com este resultado mantém a sétima posição da classificação geral da categoria SSV.

“Mais uma etapa concluída. Foi uma especial bonita, mas muito rápida. Só no final tivemos alguma condução ao estilo de rali e estivemos muito bem nesse percurso. Para já estamos contentes com o nosso trabalho porque o principal é chegar ao fim e com o carro sem problemas. A prova está quase a terminar e há algum nervosismo porque queremos muito cumprir este sonho. Esperemos que amanhã e a última etapa nos corra bem para podermos atingir o nosso objetivo”, contou Luís Portela Morais no final de mais uma jornada do Rali Dakar.

O 44º Rali Dakar entra na sua reta final sendo amanhã disputada a 11ª e penúltima etapa desta grande competição de todo-o-terreno. A especial de 345km cronometradas cumpridos em torno de Bisha será o maior desafio técnico da parte final do rali. Os veículos passarão cerca de metade da jornada em dunas de todos os formatos e tamanhos inclusive nas mais macias que o deserto reserva.