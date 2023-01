Dakar, Etapa 10, Lucas Moraes: teve problemas, ficou parado e ainda termina em…3º | AutoSport

Com 90% (ou 102 km, segundo a organização) do seu trajeto feito em um longo trecho de dunas do deserto Empty Quarter, na Arábia Saudita, a especial desta quarta-feira marcou um dos momentos mais difíceis para o estreante brasileiro Lucas Moraes, que é o atual vice-líder do Rali Dakar. A quantidade e o nível de elevação e queda contínuos, além dos inúmeros saltos, na região de dunas chegaram a fazer o piloto brasileiro do Toyota GR DKR Hilux sentir-se mal e ter que parar o carro no meio da competição. “Não consegui segurar, tive que vomitar”, disse ele.

Passei vários quilómetros a sentir-me mal e essa sensação atrapalhou demais a minha concentração. Segurei até não ter mais como seguir em frente. Tive que parar para vomitar e aliviar o mal-estar. Fiquei muito feliz ao ver que mesmo assim nós terminamos bem a etapa de hoje. Estar entre os primeiros no Dakar é o maior desafio da minha carreira”, resume o piloto.

Moraes, que tem como navegador o alemão Timo Gottschalk, conseguiu terminar o dia como o melhor piloto entre os que conduzem os 12 Toyota inscritos, incluindo Nasser Al-Attiyah, que chegou logo a seguir, na quarta posição.

Classificação geral após Etapa 10