Dakar, Etapa 10, Lourenço Rosa: “Ainda gostávamos de terminar no top 10”

Lourenço Rosa e Joaquim Dias continuam a sua aventura no Dakar Rally, e ficam a faltar apenas duas etapas até cumprirem o seu objetivo de terminar a dura prova no seu ano de estreia com o Can-Am Maverick assistido pela South Racing.

Tendo em mente o objetivo traçado, o ritmo de andamento é agora mais moderado para minimizar os riscos de problemas, e garantir que dentro de dois dias regressam a Jeddah para cruzar o palanque de chegada envergando as cores nacionais.

“Cumprimos mais um dia, as maiores dificuldades prendem-se com o pó que é levantado pelos outros concorrentes, a nossa ordem de saída é agora um pouco mais para trás e isso leva a que tenhamos menos visibilidade. Estamos contentes com o resultado, rodamos bem, não furamos, viemos sempre prudentes e terminamos na décima quarta posição dos SSV, mas já temos os olhos fixados na chegada. Faltam dois dias, e ambos estamos já cheios de saudades das nossas famílias e a pensar na viagem de regresso. Ainda gostávamos de terminar dentro do grupo dos 10 primeiros, mas isso já não depende apenas do nosso andamento, vamos fazer o nosso papel e no final logo veremos.”

Amanhã, a penúltima etapa do Dakar trará mais 464 quilómetros de dunas, num percurso que foi encurtado pelos organizadores em cerca de 50 quilómetros que se transformaram em percurso de ligação, devido a condições meteorológicas adversas que se verificam naquela região.