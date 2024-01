Dakar, Etapa 10, João Ferreira: “etapa de amanhã é duríssima e vamos ter de atacar” | AutoSport

Depois dos incidentes registados ontem que fizeram João Ferreira/Filipe Palmeiro (South Racing Can-Am) perderem mais de um hora e sair das contas da luta pela vitória no Dakar, hoje, na etapa que começou e terminou na região de Al Ula, o piloto de Leiria optou por aplicar uma toada tranquila, preparando-se para a um ataque final amanhã. “Esta etapa nunca ia permitir que se criassem grandes diferenças, uma vez que era muito rápida. Os pilotos que estavam à minha frente tinham vantagem na ordem de partida e apesar de ter recuperado alguns lugares em pista, mantenho o quinto lugar na classificação. Foi uma boa etapa para limparmos a cabeça dos problemas sentidos ontem e preparar um ataque final ao pódio. A etapa é duríssima e vamos ter de atacar”, confirmou o piloto. Na penúltima etapa do Dakar, que parte de Al Ula e termina em Yanbu, os participantes enfrentam um percurso desafiador de 587km, sendo 480km de cronometrados. A jornada em direção ao Mar Vermelho testará os limites dos competidores já exaustos. Ao atravessar terrenos áridos e acidentados, qualquer pequeno erro pode resultar na perda de um pneu ou até mesmo na destruição de um veículo. Fatigados e sob pressão para acelerar em direção à linha de chegada, esta especial tem o potencial de provocar mudanças significativas na classificação de todas as categorias, acrescentando uma dose extra de suspense à competição.

