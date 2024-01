Dakar, Etapa 10, Guerlain Chicherit: “Estou um pouco surpreendido por termos ganho hoje” | AutoSport

Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota Overdrive Racing) venceram a etapa de hoje e com isso passaram do sexto para o quinto posto da geral, depois de um Dakar que não lhes começou bem com o 21º lugar, mas ainda ficaria bem pior na etapa 4 quando a sua Toyota Hilux T1+ falhou mesmo a meio da especial, quando a direção assistida deixou de funcionar. O tempo perdido foi imenso e a partir daí todos os dias subiram posições, e já chegaram ao quinto posto: “Pensei que ia ser muito difícil para nós porque começámos com um furo no início. Depois disso, abrandei. Tentei evitar outros furos. Apanhámos outros carros. O pó tornou tudo muito difícil, especialmente porque o nosso botão Push não estava a funcionar bem. Terminámos os últimos 150 km atrás de outros carros. Era impossível ultrapassá-los ou demasiado arriscado. Estou um pouco surpreendido por termos ganho hoje, mas é sempre bom ganhar.”

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI