Dakar, Etapa 10: Franco Sport utiliza Joker | AutoSport

Mário Franco e Daniel Jordão não chegaram a arrancar para a 10ª etapa que hoje se disputou no Dakar 2024 com início e fim em Alula. Um problema detetado no Yamaha YXZ 1000R Turbo T3 ainda na fase de ligação impossibilitou a equipa de estar à partida, mas vai, usufruindo do joker, arrancar para a 11ª e penúltima etapa que se disputa hoje.

O Joker é um benefício que é dado aos pilotos e equipas que se vêm obrigados a abandonar durante uma etapa, permitindo um regresso à competição uma única vez.

“Mais uma vez a sorte não esteve do nosso lado. Tivemos um fole de transmissão que vinha com defeito.

A borracha do fole estragou-se ainda durante a ligação. Saiu a massa toda. Estragou a transmissão e a que tínhamos suplente no carro que mudámos na ligação também tinha o mesmo defeito. Com isto tragaram-se duas transmissões ainda na ligação. Ficámos sem peças para arrancar. Era de todo imprudente partir para a longa especial sem transmissões, por isso foi uma decisão da equipa não arrancar. Conseguimos utilizar o novo joker do Dakar Experience e amanhã vamos em direção a Yanbu, vamos continuar a ganhar experiência e a evoluir enquanto equipa”, salienta o navegador Daniel Jordão.

A etapa de hoje poderá agitar o pódio dos diversos rankings. Estendendo-se por quase 500 quilómetros, a maior parte da especial que ligará Alula a Yanbu acontece em terreno árido e acidentado. Este será o último desafio físico para os pilotos. A organização lançou especiais alertas pela dureza que amanhã os pilotos enfrentarão.