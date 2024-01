Dakar, Etapa 10, Challenger (T3), Etapa 10: tudo na mesma, Mitchell Guthrie com bom avanço para Cristina Gutierrez | AutoSport

Marcelo Gastaldi (Team BBR) foi o vencedor da etapa de hoje dos Challenger, batendo Nicolás Cavigliasso port 1m26s e David Zille por 6m33s, assegurando desta forma a sua primeira vitória em etapas no Dakar. Ricardo Porém/Augusto Sanz (Can-Am MMP) foram oitavos e João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am), nonos. Na geral, Mitchell Guthrie/Kellon Walch (Taurus Red Bull Off-Road Junior Team) mantêm sensivelmente a mesma vantagem face a Cristina Gutierrez/Pablo Moreno (Can-Am Red Bull Can-Am Factory Racing), mas Chaleco Lopez/Juan Latrach (Can-Am Red Bull Can-Am Factory Racing) perderam tempo e estão agora a 1h13m48s. Ricardo Porém/Augusto Sanz (Can-Am MMP) continuam no sétimo posto, mas João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am), ascenderam ao 12º lugar da geral, mas muito longe do top 10.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI