Dakar, Etapa 10 – Camiões: Loprais vence, Zala e Fiuza na liderança

Na categoria de camiões, a 10.ª etapa foi de soberania checa. Ales Loprais / David Kripal / Jiri Stross (Iveco Powerstar) consolidou o seu ressurgimento na prova ao conquistar a sua terceira vitória de etapa, permitindo-se assim ascender provisoriamente ao pódio geral, enquanto o seu colega compatriota e bicampeão Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda (Mm Technology Iveco Dakar Evo4) viu a sua jornada complicar-se por problemas mecânicos que o atiraram longe da discussão.

Mitchel Van Den Brink / Bart Van Heun / Jarno Van De Pol (Iveco Powerstar), o líder da geral com 35 minutos de vantagem antes do arranque, perdeu muito tempo nos primeiros quilómetros, transformando aquilo que prometia ser uma etapa de consolidação numa verdadeira batalha pela sobrevivência na corrida pelo título.

Logo aos 46 km, Loprais assinou o melhor tempo provisório, com Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar) apenas sete segundos atrás. Van den Brink, que tinha começado após Žala, ainda não tinha chegado ao primeiro ponto intermédio, tornando impossível fazer uma avaliação clara do seu desempenho nessa fase inicial. Porém, quando finalmente o neerlandês apareceu nos tempos, a notícia foi devastadora: van den Brink havia perdido 42 minutos no primeiro sector, um colapso que imediatamente inverteu a hierarquia da geral virtual. Žala, aproveitando ao máximo o infortúnio do rival direto, assumiu a liderança virtual com uma vantagem de mais de 8m30s sobre van den Brink, que de repente se viu relegado para uma posição de perseguidor em vez de dominador.

A luta pela vitória do dia, porém, dizia respeito a Loprais e Žala. Aos 91 km, Loprais perdeu a liderança da especial para Žala que havia atacado. Aos 121 km, o checo regressava ao topo e foi consolidando a sua posição. Žala mantinha-se perto, mas incapaz de fechar definitivamente a diferença.

À medida que a especial avançava, Loprais gestou com frieza. Aos 155 km, a vantagem era de 52 segundos; aos 196 km, já ultrapassava o minuto, colocando Žala a 1m10s; e aos 281 km, o checo ampliava ainda mais para 1m37s, deixando claro que o seu controlo era efetivo. Lá atrás, Martin Macík segurava o terceiro lugar, mas a cerca de treze minutos de Loprais, enquanto van den Brink continuava em oitavo na especial, acumulando desvantagem significativa.

No final, Loprais cruzou a linha de chegada em Bisha com a sua quarta vitória de etapa da edição — resultado que consolidou uma recuperação notável depois de uma primeira semana difícil. Žala terminou a segunda posição, a 1m37s. A vitória foi particularmente significativa para Loprais, não apenas pela velocidade demonstrada, mas por ter aproveitado a oportunidade criada pelos problemas de van den Brink e de Macík para reafirmar a sua presença no topo da categoria.

Na classificação geral dos camiões, o impacto foi profundo. Van den Brink caiu para terceiro e perdeu a liderança para Žala, que agora tem perto de 19 minutos de vantagem para Loprais que subiu para a segunda posição. A geral transforma-se agora numa corrida a três, com Žala e Loprais em luta acesa pelo triunfo e van den Brinke à procura de regressar ao topo. Para Macík, a etapa foi apenas mais um capítulo frustrante numa edição que começou de forma promissora, mas que, devido a problemas técnicos sucessivos, o afastou drasticamente das posições cimeiras que ocupava no arranque. É quinto, a mais de quatro horas, atrás de Kay Huzink / Rob Buursen / Gerrit Schoneveld (Renault C460).

