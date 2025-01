Dakar, Etapa 10: Ales Loprais vence pela segunda vez consecutiva nos camiões

Ales Loprais a conquistou a sua quarta vitória em etapas neste Dakar 2025, segunda consecutiva, desta vez na etapa 10, levando a melhor sobre Mitchel van den Brink, por muito pouco.

Foi mesmo Mitchel van den Brink a destacar-se nos primeiros quilómetros desta curta etapa, com Martin Macik no seu encalço, a apenas 4 segundos, com Loprais em terceiro a sete segundos, numa etapa que se afigurava renhida.

Mas no quilómetro 98, Loprais subiu ao primeiro lugar com van den Brink apenas a cinco segundos numa luta que se travaria até ao fim da etapa. Do lado de Macik, já com dois minutos de atraso, o foco era apenas gerir o melhor possível.

No final da etapa, Loprais venceu, com apenas 48 segundos de vantagem sobre van den Brink com Macik a ficar-se pelo terceiro lugar, a 2min23seg. Para Vadiotas Zala e Paulo Fiuza, a etapa deu apenas o nono lugar.

Nas contas da geral, Macik tem 2h22min07seg. de vantagem sobre van den Brink que tem tentado suster a ofensiva de Loprais, que está muito interessado no segundo lugar. A diferença é de pouco mais de 4 minutos, quando entramos na reta final do Dakar.