Dakar, Etapa 1: Yazeed Al Rajhi tropeça no primeiro obstáculo

O atual vencedor em título do Dakar na categoria automóveis tinha terminado em sexto lugar no prólogo, em linha com a sua habitual discrição na frente da corrida, mas a etapa 1 foi uma história completamente diferente.

O saudita cruzou inicialmente a linha de chegada com o 20º tempo mais rápido, mas acabou por ser penalizado com 16 minutos por ter falhado um ponto de passagem e por excesso de velocidade.

Al Rajhi ocupa agora o 38º lugar na classificação geral, com 28m52s.

Reverter tal défice será difícil, mas não impossível. Há três dias, durante a inspeção técnica, o detentor do título foi questionado repetidamente sobre a sua condição após o acidente em competição no início de 2025. Ele disse: “No Dakar, não há necessidade de atacar desde o início, é preciso partir para a ofensiva no momento certo”. Agora, para Al Rajhi, a situação muda porque não pode manter-se “à defesa” durante muito mais tempo…