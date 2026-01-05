Dakar, Etapa 1: Yazeed Al Rajhi tropeça no primeiro obstáculo
O atual vencedor em título do Dakar na categoria automóveis tinha terminado em sexto lugar no prólogo, em linha com a sua habitual discrição na frente da corrida, mas a etapa 1 foi uma história completamente diferente.
O saudita cruzou inicialmente a linha de chegada com o 20º tempo mais rápido, mas acabou por ser penalizado com 16 minutos por ter falhado um ponto de passagem e por excesso de velocidade.
Al Rajhi ocupa agora o 38º lugar na classificação geral, com 28m52s.
Reverter tal défice será difícil, mas não impossível. Há três dias, durante a inspeção técnica, o detentor do título foi questionado repetidamente sobre a sua condição após o acidente em competição no início de 2025. Ele disse: “No Dakar, não há necessidade de atacar desde o início, é preciso partir para a ofensiva no momento certo”. Agora, para Al Rajhi, a situação muda porque não pode manter-se “à defesa” durante muito mais tempo…
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI