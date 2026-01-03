Dakar Etapa 1–Yanbu>Yanbu: O que esperar do percurso amanhã
A primeira etapa do Dakar 2026 decorre em torno de Yanbu, com um percurso total de cerca de 518 km, dos quais 305 km são cronometrados. Esta especial apresenta dois segmentos bem distintos: a fase inicial desenvolve‑se em terreno rochoso e sinuoso, onde a condução técnica e a resistência mecânica serão postas à prova, antes de uma zona mais rápida e aberta com areia e pequenas dunas. A navegação terá de ser rigorosa, muita gente vai ter dificuldades em manter a rota correta.
Está prevista uma paragem intermédia para assistência e troca de pneus, uma oportunidade para gerir desgaste e preparar‑se para a segunda metade da especial. Apesar da distância, a variedade do terreno e as mudanças constantes de ritmo tornam esta etapa um teste exigente de ritmo, estratégia e adaptação à paisagem diversificada que caracteriza o início desta edição do Dakar.
