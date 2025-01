Dakar, Etapa 1: Xavier de Soultrait e Martin Bonnet vencem nos SSV, português em bom plano

Xavier de Soultrait / Martin Bonnet ( Polaris RZR Pro R Sport) foram os vencedores da Etapa 1 do Dakar 2025. Numa etapa que contou com três protagonistas, Xavier de Soultrait destacou-se no final da etapa.

Brock Heger / Max Eddy (Polaris RZR Pro R Sport) começaram a etapa na liderança, com Soultrait em segundo num duo que se manteria à frente da etapa por muito tempo. Sara Price (USA)/Sean Berriman (USA) ainda entrara no top 3, tal como Jeremias Gonzalez Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (CAN-AM MAVERICK R). Nesta fase Francisco Lopez Contardo / Juan Pablo Latrach (CAN-AM MAVERICK R) eram quintos, com um arranque mais cauteloso.

A meio da etapa Heger liderava Soultrait e Lopez Contardo já era terceiro, estando encontrado o trio que se ia manter na frente das operações. A meio da etapa, Soultrait saltou para o primeiro posto, seguido de Heger e Contardo, ordem que se manteve até perto do fim. Soultrait venceu a etapa com boa margem para Contardo que conseguiu subir ao segundo posto perto do fim, com Heger a ter de se contentar com o terceiro posto.

No que diz respeito aos portugueses, Alexandre Pinto-Bernardo Oliveira (Brp Can-Am Maverick XRS Turbo RR/Old Friends Rally Team) terminaram a etapa no quinto posto, logo à frente de outra dupla lusa, Joao Dias-Gonçalo Reis (Brp Can-Am Maverick XRS Turbo RR/Santag Racing). Joao Dias-Gonçalo Reis (Brp Can-Am Maverick XRS Turbo RR/Santag Racing) terminaram em 16º, num dia positivo para as cores lusas

