Dakar, Etapa 1: Toyota Gazoo Racing South Africa com arranque consistente

A Toyota Gazoo Racing South Africa (TGRSA), equipa de João Ferreira, iniciou o Rali Dakar 2026 com uma prestação sólida e isenta de incidentes, após uma exigente primeira etapa em Yanbu, na Arábia Saudita. Todos os três GR Hilux IMT Evo completaram o percurso de 305 quilómetros cronometrados e 213 quilómetros de ligação sem contratempos significativos, demonstrando fiabilidade e consistência desde o arranque da prova.

Botterill e Mena em destaque no top 10

A dupla Guy Botterill / Oriol Mena (#218) foi a mais rápida entre os pilotos da TGRSA, ao terminar a etapa na sétima posição, a 2 minutos e 3 segundos do líder, Guillaume de Mévius (X-raid Team), vencedor com um tempo total de 3h07min49s. Apesar de um furo inicial, Botterill manteve um ritmo estável ao longo da secção composta por canhões arenosos, planaltos rochosos e trilhos sinuosos: “Foi uma etapa típica do Dakar. Tivemos um furo cedo, mas conseguimos gerir bem o resto do percurso. O carro esteve excelente e o Oriol fez um trabalho impecável”, referiu o piloto sul-africano no final da prova.

Variawa e Ferreira com início promissor

O jovem Saood Variawa, acompanhado por François Cazalet (#213), terminou em 13.º lugar, depois de uma etapa limpa e consistente. O piloto sublinhou o bom comportamento do Hilux em diferentes tipos de terreno — desde trilhos pedregosos a zonas de dunas — e destacou o equilíbrio entre velocidade e gestão estratégica.

Logo atrás, o português João Ferreira e o navegador Filipe Palmeiro (#240) concluíram o dia na 14.ª posição, apenas um segundo abaixo de Variawa. A dupla lusa assinou uma exibição segura e sem percalços, com navegação precisa ao longo de uma especial rápida e tecnicamente exigente: “Começámos o Dakar com o pé direito. Foi uma especial muito bonita, com muita pedra e navegação complexa. Não tivemos qualquer problema e isso dá-nos confiança para as próximas etapas”, declarou Ferreira.