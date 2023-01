Dakar, Etapa 1: todas as classificações dos portugueses nas quatro rodas | AutoSport

Ainda não se sabe tudo do dia de hoje dos vários portugueses em prova nas quatro rodas, mas já se sabe muito. De todos, para já os portugueses melhor classificados são João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid Supported Team) no sexto lugar do T3.

Nos Autos, depois do furo ontem no prólogo onde perderam cinco minutos, hoje Vaidotas Zala/Pulo Fiúza (Prodrive Teltonika Racing) saltaram do 153º lugar para para o 10º da geral. Grande pulo! Já Gintas Petrus/José Marques (Optimus Petrus Racing) foram ontem 88º no prólogo e hoje subiram para a 51ª posição da geral.

No T3, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid Supported Team) eram 17º ontem e hoje subiram para a 6ª posição, Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (BRP South Racing Can-Am)terminaram o prólogo no nono posto e hoje subiram para o oitavo lugar, Ricardo Porém/Augusto Sanz (Yamaha X-Raid Supported Team) foram 6º no prólogo e hoje caíram para o 11º lugar, e por fim Saleh Alsaif/João Pedro Ré (Can Am X3/Black Horse Team) foram 18º no prólogo a hoje subiram à 15ª posição na Etapa 1.

No T4, 409 Bruno Oliveira (Brasil)/Pedro Bianchi Prata (BRP South Racing Can-Am) subiram do 12º para o nono lugar, 417 Paulo Oliveira (Moc)/Miguel Alberty (Can-Am Mozambique 2023) terminaram o prólogo na 41ª posição e ainda não há notícias da sua posição de hoje, , Ricardo Suarez (Esp)/David Megre (Can-Am Scuderia Ramilo) foram 20º ontem e hoje são 24º e Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP South Racing Can-Am), depois de terem sido segundos no prólogo, caíram para a 27ª posição.

As notícias dos Camiões são sempre muito mais tardias, e ainda só há resultados do prólogo. No MAN #529 de Dave Ingels/Johannes Schotanus/João Dias (X-Raid Yamaha Supported Team) foram ontem 36º, no #532 José Martins/Jeremie Gimbre/Eric Simonin (Iveco Team Boucou), 28º e no #553 Armando Loureiro/Sebastien Fargeas/Luc Fertin (Man Team Boucou) , 51º.

NOTA: Todos os dias têm existido ajustes nas classificações, em caso de dúvida, CLIQUE AQUI