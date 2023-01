Dakar, Etapa 1/T5: Martin Macík e a Iveco dominam nos Camiões | AutoSport

Martin Macík continuou o seu recital do prólogo nos camiões. O checo deu sequência ao seu resultado do prólogo e bateu o seu compatriota Aleš Loprais, que tinha sido apenas sexto no prólogo

Com a ausência da Kamaz tudo fica muito mais em aberto e para já são os checos a dar cartas. É verdade que Países Baixos e República Checa já venceram nas provas do Dakar deste século e entre Janus van Kasteren, Kees Koolen, Martin Macík e Aleš Loprais deverá sair o novo vencedor, e para já é Macik a ir para a frente.

Uma coisa é certa, desta vez não haverá hegemonia russa.

Nesta primeira etapa os homens do Iveco Powerstar #501, Martin Macik/Frantisek Tomasek/David Svanda (MM Technology) foram os mais rápidos, 5m01s na frente dos compatriotas Ales Loprais/Petr Pokora/Jaroslav Valtr Jr (Instaforex Loprais Praga).

Terceiro lugar para o #511 dos neerlandeses Mitchel Van Den Brink/Jarno Van De Pol/ Moises Torrallardona (Eurol Team De Rooy Iveco) que ficaram a 9m18s.

Quarto posto para os checos Jaroslav Valtr/Rene Kilian/Tomas Sikola (Tatra Buggyra ZM Racing) que rodam a 11m05s, com o quinto posto para outros neerlandeses, os do #502 de Janus Van Kasteren/Darek Rodewald/Marcel Snijders (Boss Machinery Team De Rooy Iveco) que ficaram a 15m28s. Outro dos favoritos, o #500 de Kees Koolen/Wouter De Graaff/ Wouter Rosegaar (Project 2030) foram sextos a 28m33s.