Dakar, Etapa 1: Stéphane Peterhansel na frente

Ao cabo de 92 Km de corrida da 1ª Etapa do Dakar, Stéphane Peterhansel (Mini) domina, levando para já 1m49s de avanço de Martin Prokop (Ford Raptor). Khalid Al Qassimi e o seu Peugeot 3008 DKR estão igualmente a andar bem e rodam a 2m16 do líder com o polaco Jakob Przygonski (Toyota) a 3m34, enquanto Orlando Terranova (Mini) segue trinta segundo mais atrás.

Para já a surpresa é o atraso de Nasser al Attiyah que é apenas sexto a perder 4m41s, que se explica pelo facto de ter vencido o prólogo e abrir a estrada. Quem está a perder muito terreno é Sébastien Loeb, pois roda quase 15 minutos atrás do compatriota, Stéphane Peterhansel, após apenas 92 km de corrida. Um péssimo começo para o nove vezes campeão da WRC, cujo BRX deverá ter sofrido um problema mecânico. O seu colega Nani Roma, que também roda num BRX é nono a 6m20s da frente.

Tempos Online – CLIQUE AQUI