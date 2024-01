Dakar, Etapa 1, Sébastien Loeb: “Foi um inferno, só esperávamos evitar mais furos” | AutoSport

Num terreno mais adaptado a provas Trial 4X4 do que a corridas de sprint, Sébastien Loeb concluiu a sua primeira especial do ano na vigésima posição, quase 23 minutos atrás do vencedor da etapa, Guillaume de Mevius. Apesar deste desempenho medíocre, o francês mantém a calma porque os seus principais rivais foram tão infelizes como ele: “Deslizar entre pedras a 30 km/h não é a nossa ideia de diversão. Sabíamos que não seria uma grande etapa em termos de condução, mas tínhamos de a fazer. Passamos, mas não sem problemas. Uma vez tivemos um pneu furado e também tivemos de mudar uma ligação da pinça dos travões. Tudo isso custou-nos um quarto de hora, mas estamos aqui… Foi um inferno, só estávamos à espera de evitar mais furos. Conseguimos, é tudo o que importa agora”, disse Loeb.

