Dakar, Etapa 1: Rokas Baciuska repete triunfo nos T4 | AutoSport

Rokas Baciuska/Oriol Montijano (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/Red Bull Can-Am Factory Racing) venceram a 1ª etapa batendo Eryk Goczal/Oriol Mena (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) por maos de dois minutos. Terceiro lugar para Pau Navarro/Michael Metge (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/FN Speed Team) a 3m32s com Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo/Energylandia Rally Team) em quarto a 3m57s.

A dupla brasileira Rodrigo Luppi De Oliveira/Maykel Justo (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) foi quinta classificada a 6m31s seguindo-se Juan Miguel Fidel Medero/Javier Ventaja Cruz (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/FN Speed Team), Jeremias Gonzalez Ferioli/Pedro Gonzalo Rinaldi (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am), Marek Goczal/Maciej Marton (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) e Bruno Conti De Oliveira/Pedro Bianchi Prata (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) na nona posição, com o navegador português a levar o jovem brasileiro ao top 10.

Filme da Etapa

Ao km 37 o piloto mais rápido era Rodrigo Luppi de Oliveira, apenas 7 segundos à frente de Marek Goczał. Pau Navarro, era terceiro a 25 segundos, ensanduichado entre Michał e Eryk Goczał.No Km 88 Rodrigo Luppi de Oliveira mantinha a liderança com mais de um minuto de avanço sobre Marek e dois minutos sobre Michał Goczał. O vencedor do prólogo, Rokas Baciuška, recuperava de um começo mais lento e estava no quarto lugar, a mais de três minutos atrás de Luppi de Oliveira.

A transição de carreira de Nicolás Cavigliasso deparou-se com um problema. O vencedor argentino da corrida de quads de 2019, agora ao volante de um Can-Am SSV, p+arou na pista ao Km 103 devido a uma falha mecânica. Não era algo que ele pudesse resolver sozinho, pelo que teve de esperar até que a sua equipa de serviço aparecesse.

Rokas Baciuška já era o mais rápido ao km 168. O lituano, que estava a mais de três minutos atrás de Rodrigo Luppi de Oliveira no km 36, passou a liderar a corrida com mais de um minuto de vantagem sobre Pau Navarro.

Mais tarde, Ricardo Ramilo Suárez passou para a liderança à frente de Rokas Baciuška e do seu compatriota espanhol, Pau Navarro ao Km 168 de corrida. Michał Goczał estava em quarto a dois minutos do líder e a menos de meio minuto de distância de Juan Miguel Fidel Medero e Gerard Farrés. no final, foi Rokas Baciuska a vencer na frente de Eryk Goczal e Pau Navarro.

