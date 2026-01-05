Dakar, Etapa 1: Rokas Baciuška faz história ao vencer com o novo Defender
O lituano Rokas Baciuška, acompanhado pelo copiloto espanhol Oriol Vidal, venceu a primeira etapa do Rali Dakar 2026 na categoria Stock, ao volante do Defender Dakar D7X-R nº 502, com um tempo total de 4h04min59s.
Com este triunfo, Baciuška torna-se o primeiro piloto da história do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC) a vencer etapas em quatro categorias distintas — Ultimate, Challenger, SSV e Stock — consolidando o seu estatuto como uma das figuras mais versáteis do todo-o-terreno mundial.
Duelo Toyota fecha o pódio
O francês Ronald Basso terminou a etapa a 6 minutos e 49 segundos do vencedor, superando o seu colega de equipa da Toyota Auto Body, o japonês Akira Miura, que fechou o pódio a 8 minutos e 18 segundos.
Entre os destaques do dia esteve o veterano Stéphane Peterhansel, que enfrentou problemas na direção assistida do seu Defender, terminando na quarta posição, a 48 minutos do líder, após reduzir o ritmo para preservar o carro.
Dia difícil para Sara Price
A norte-americana Sara Price e o copiloto Sean Berriman, no carro n.º 504, viram-se obrigados a parar ao quilómetro 98 devido a um problema mecânico causado por um impacto no subchassis. A dupla conseguiu regressar à prova e terminou na quinta posição, a 2h16min41s de Baciuška.
Em declarações após a vitória, Rokas Baciuška salientou a dureza da etapa: “Foi um verdadeiro dia de Dakar, com terrenos pedregosos e algumas dunas exigentes. Estamos felizes com o P1 e vamos continuar a trabalhar neste ritmo.”
O chefe de equipa da Defender Rally, Ian James, destacou o significado do resultado: “Este primeiro dia foi uma amostra do que o Dakar representa — o ‘Everest do desporto motorizado’. A vitória de Rokas e Oriol é um marco importante para a equipa, e apesar das dificuldades de Stéphane e Sara, compreendemos as causas e vamos tomar medidas para evitar repetições.”
