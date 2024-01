Dakar, Etapa 1, Rodrigo Varela: “Não têm ideia de como foi difícil esta etapa” | AutoSport

Depois de todas as adversidades ainda antes do Dakar ter início, a dupla Rodrigo Varela/Enio Bozzano Junior (Can-Am Team BBR) venceu a primeira etapa da edição de 2024, nos SSV (T4).

Com um SSV Can-Am encontrado em Portugal à última hora, montado e enviado para a Arábia Saudita, local da prova, sem os equipamentos e peças sobressalentes que precisam de ser usados, que ainda estão no navio que teve de se desviar da rota por causa dos ataques piratas no Mar Vermelho e que fazem falta, Varela faz a sua estreia no Dakar e começa com um resultado surpreendente.

Numa etapa dura, com muita pedra e furos a dar dores de cabeça às tripulações, Rodrigo Varela e o navegador Enio Bozzano tiveram ainda um problema numa roda do Can-Am Maverick XRS Turbo no ‘fech fech’, pó muito fino, que cobriu parte do terreno por onde os concorrentes passaram.

“Não têm ideia de como foi difícil esta etapa. Parecia uma gincana. Muitas coisas para prestar a atenção, para evitar danos ou pneu furados. E o mais curioso é que atolar a roda no pó atrapalhou muita gente, destruiu muitas rodas e pneus”, disse o piloto brasileiro.