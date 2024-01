Dakar, Etapa 1, Ricardo Porém: “Cometi um excesso e empenámos um braço de suspensão” | AutoSport

O Dakar Rally 2024 é longo, mas duro desde o primeiro quilómetro. Ricardo Porém pode comprovar isso mesmo, depois de hoje, na primeira etapa da competição organizada pela A.S.O. e logo no quinto quilómetro de uma tirada com mais de 400km, ter cometido um excesso que prejudicou o seu resultado na etapa, e que o vais obrigar a uma recuperação ao longo dos próximos 13 dias competição.

“Estes são os dias de corridas que sabemos que existem, mas que nunca queremos que cheguem. Cometi um excesso logo no início da etapa que fez o nosso MMP T3 Rally-Raid aterrar no chão em esforço na roda traseira esquerda, e empenámos um braço da suspensão. Esse tipo de material não segue connosco no carro e, por isso, fomos forçados a esperar pelo nosso carro de apoio. Olhando para o lado positivo, esta situação acabou por acontecer logo no início da especial e a espera não foi tão longa. Daí em diante fomos cautelosos e acabámos por terminar na 23.ª posição”, começou por explicar antes de afirmar que “tanto eu como o Augusto estamos com muita vontade de dar a volta a esta situação e iniciar a recuperação já na etapa de amanhã.”

Para amanhã, na etapa que liga Al Henakiyah a Al Duwadimi, que conta com um total de 655 km, dos quais 463km cronometrados, os pilotos vão ter pela frente uma especial XXL, com cerca de 30 km de dunas na primeira parte do curso. No entanto, a maior parte desta nova especial acontece em pistas rápidas, onde a ‘sorte’ favorecerá os mais corajosos.