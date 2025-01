Dakar, Etapa 1: portugueses em bom plano, mais um 2º lugar…

Estiveram globalmente bem os portugueses na primeira etapa do Dakar, conseguindo resultados na linha do que já tinha acontecido no prólogo. João Ferreira foi o segundo melhor Mini, em 6º da geral, Gonçalo Guerreiro voltou a ser segundo, nos Challenger, mas a quatro segundos do líder. Ricardo Porém foi sexto, começou bem o Dakar, com os portugueses a colocarem sete concorrentes no top 10, em 15 equipas.

Nos SSV, os portugueses ficaram bem posicionados, Alexandre Pinto em 5º, João Dias, 6º e Fausto Mota,7º.

Paulo Fiuza foi quinto nos camiões. Resume-se assim a primeira etapa a contar para os concorrentes lusos. O azar voltou a bater à porta de Mário Franco/Rui Franco (X-Raid YXZ 1000R) da Francosport, que segundo pudemos apurar tiveram problemas com a suspensão rodando muito atrasados.

Esta foi uma etapa muito marcada pela estratégia, devido à ordem de partida para a etapa maratona dos dois próximos dias pelo que as posições ainda são muito mais de estratégia do que velocidade. Depois do final da etapa maratona é que começa a fazer sentido olhar com atenção para as posições de cada concorrente…

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini Jcw Rally 3.0d) da X-Raid Mini Jcw Team foram sextos, e estão bem posicionados para a etapa maratona de amanhã e 2ª Feira. Gonçalo Guerreiro/Cadu Sachs (Taurus T3 Max) da Red Bull Jr Team USA voltaram a ficar no pódio com um novo segundo lugar, Ricardo Porém/Nuno Sousa (MMP Rally Raid) MMP estão a fazer um bom arranque de Dakar, com o sexto posto dos Challenger, Luis Portela Morais/David Megre (Grallyteam OT3) da G Rally Team foram 14º duas posições à frente de Rui Carneiro/Ola Floene (Grallyteam OT3) da G Rally Team.

Pedro Gonçalves/Hugo Magalhaes (X-Raid YXZ 1000R) da Franco Sport foram 28º, Maria Gameiro/José Marques (X-Raid X-Raid 1000R Turbo) da X-Raid Team, 38º, dos Challenger.

Nos SSV, três equipas com portugueses seguidos: Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR) da Old Friends Rally Team foram quintos na frente de João Dias/Gonçalo Reis (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR), Santag Racing e Enrico Gaspari/Fausto Mota (Polaris RZR Pro R), sétimos.

Carlos Vento/Jorge Brandao (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR), Old Friends Rally Team foram 11, João Monteiro/Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick R) da South Racing Can-Am, 17º.

Nos Camiões, Vaidotas Zala/Max Van Grol/Paulo Fiuza (Iveco Powerstar Skuba Team De Rooy) foram quintos.