Dakar, Etapa 1: Peterhansel e Sainz separados por sete segundos

Depois do furo que sofreu ontem, hoje o Carlos Sainz começou a etapa muito atrás dos seus principais rivais, mas cedo se percebeu o bom andamento e depois de ter chegado à liderança da etapa ao Km 92, por 32 segundos face ao seu colega de equipa Stéphane Peterhansel, mas o seu colega de equipa reagiu e ao Km 135 passou novamente para a frente da tirada, com os dois Buggy Mini nos dois primeiros lugares.



Grande dia para Vaidotas Zala e Paulo Fiúza (Mini JCW Rally), terceiro na tirada nesta altura, com Martin Prokop (Ford Raptor) em quarto a 2m55s.

A melhor das Toyota oficiais surge apenas no quinto lugar a de Giniel de Villiers, a 3m18s da frente, com Khalid Al Qassimi (Peugeot 3008 DKR) em sexto a 4m07s. segue-se o polaco Jakob Przygonski (Toyota) a 4m41s com Orlando Terranova (Mini) logo atrás a mais de 40s.



O melhor dos BRX é Nani Roma no 13º lugar a 7m55s, Nasser al Attiyah (Toyota) sofre hoje por abrir a estrada, amanhã será a sua vez de brilhar, Sébastien Loeb é 21º no seu BRX, que esteve parado logo no início da tirada com problemas mecânicos, enquanto Ricardo Porém roda em 22º a 27m da frente. Beneditkas Vanagas e Filipe Palmeiro só apareceram nos registos do Km37, não surgindo em qualquer outro parcial daí para a frente.

